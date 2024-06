Liam Gallagher ha arremetido contra los manifestantes de Just Stop Oil por destrozar la “mística” estructura de Stone Henge.

Ayer (19 de junio) dos manifestantes rociaron pintura en polvo naranja sobre Stone Henge. Ambos fueron detenidos, y el Primer Ministro Rishi Sunak declaró: “Se trata de un vergonzoso acto de vandalismo contra uno de los monumentos más antiguos e importantes del Reino Unido y del mundo” (vía The Guardian).

El ex líder de Oasis también reaccionó a los actos de protesta en su cuenta oficial de X/Twitter y tuiteó:

“No jodan a las piedras, hombre, tienen poderes místicos, ojalá se despierten todos y sean todos sapos naranjas”.

