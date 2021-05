¡Bienvenidos a otro capítulo más de su tan gustada sección dedicada a Oasis! 😙

El día de hoy, el drama de más de una década que rodea la posible reunión del conjunto inglés suma más testimonios en su haber, ahora con Liam Gallagher respondiendo a las recientes declaraciones de su hermano Noel, en las que puso precio a la reformación de Oasis.

via GIPHY

Resulta que la semana pasada, el mayor de los Gallagher dijo durante su aparición en The Jonathan Ross Show que volvería a Oasis si en ese mismo momento alguien le ofreciera £100 millones (algo así como $150 millones de dólares). Sin embargo, calificó al escenario como “improbable”, ya que nadie desembolsaría esa cantidad de dinero en época de crisis.

Por supuesto, Liam no quizo quedarse atrás en propuestas y dijo que él también regresaría a Oasis, y además de todo, gratis.

A través de redes sociales, el cantante de 48 años de edad dejó un pícaro comentario (en la fanpage Oasis Mania) con respecto a las peticiones económicas de su hermano. Liam escribió: “Lo haría GRATIS”.

La semana pasada, Noel dijo que Oasis no debería de reunirse de nuevo, ya que su legado “estaba grabado en piedra”. Así mismo, tras la noticia del lanzamiento de un documental especial que conmemora los 25 años del icónico concierto de la banda en Knebworth; Noel fue cuestionado -sí, otra vez- sobre si volvería a la banda, asegurando que simplemente no le da la gana.

La gente me hace esa pregunta a diario, y sólo puedo decirles que simplemente no me apetece.

Vía The Project.