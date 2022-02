En una nueva entrevista con The Times, con motivo del lanzamiento de su próximo material discográfico; Liam Gallagher dijo creer que Oasis “nunca debió haberse separado” 😅. También confesó otras cosas relacionadas, incluyendo que le “encantaría volver a reunir a la banda”. “Si pasa, pasa”, dijo Liam. “Pero estoy bastante contento haciendo [mi carrera en solitario]”.

Desde que Oasis se separó en 2009, los rumores han surgido de vez en cuando sobre la reunión de la banda -a pesar de que Liam y su hermano Noel Gallagher realmente no se soportan hablan. Liam también afirmó que ve a Noel como una “persona diferente” desde la última vez que hablaron: “como si hubiera sido secuestrado”.

“Pero sabes que le quiero”, añadió:

Por desgracia para los fans de Oasis, no parece que Noel esté en la misma frecuencia que su hermano. En mayo, dijo que volvería a reunir a la banda por $100 millones de libras (lo que se traduce en unos $135 millones de dólares); sin muchos ánimos de ver la supuesta oferta llegando a términos.

En una entrevista con The Project, Noel aseguró que el legado de la banda está “grabado en piedra”, cuando se le preguntó si Oasis se reuniría alguna vez.

“La gente me hace esa pregunta a diario y sólo puedo decirles que, simplemente, no me apetece. Cuando estás en una banda, es un compromiso absoluto, así que no, no creo que pueda llegar a una idea y luego ejecutarla por cuatro personas y luego, seis semanas más tarde, alguien la echa atrás porque su gato tiene tos, así que me gusta marchar al ritmo de mi propio tambor. Me temo que Oasis está acabado“.

Vía The Times.