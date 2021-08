Siguiendo el ejemplo de Gorillaz; Liam Gallagher se unió a los reconocimientos públicos dirigidos al personal de salud británico por sus increíbles esfuerzos durante la pandemia del Coronavirus, y ofreció uno de dos conciertos gratis en la mítica O2 Arena de Londres ayer, 17 de agosto, como muestra de agradecimiento a sus servicios.

El domo, ubicado en Greenwich, Londres, operó a su máxima capacidad (20 mil asistentes) en un show sold out para médicos, enfermeras, personal de limpieza, proveedores de medicamentos y profesionales de la salud en general, acompañados por sus familiares y amigos.

Durante su tiempo en el escenario, Liam no dejó de elogiar a sus “sofisticados invitados” y hasta exigió una mejora salarial para ellos; además de agradecer que el evento fuera una rareza sin reventa de entradas.

Musicalmente hablando, el setlist estuvo conformado por 20 canciones y 2 encores, considerando cortes tanto de su etapa en Oasis como en solitario. Destaca un tema en especial, la icónica “Go Let It Out” del conjunto de Manchester, que Liam nunca había tocado en solitario y que no interpretaba en general desde el 2002.

Liam regresará con su segundo y último concierto gratuito para el personal médico británico el día de hoy, 18 de agosto, y después continuará con su actuación en el festival Reading & Leeds.

Disfruta a continuación de una selección de videos con lo mejor del regreso de Liam Gallagher a la 02 Arena en Londres a continuación.