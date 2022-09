Liam Gallagher no es una persona fácil de impresionar ni de aquellos que se andan con sentimentalismos; sin embargo, una canción del grupo escocés Travis removió las fibras más sensibles de su ser, empujándolo incluso al borde del llanto.

Es el año de 1997, Oasis acaba de lanzar ‘Be Here Now’ y es reconocido como el grupo más famoso de todo Reino Unido desde la década de los sesenta.

Para promocionar el esfuerzo, Oasis se embarca en una gira global que los ve acompañarse por una joven promesa escocesa llamada Travis, que recién ha debutado con su álbum ‘Good Feeling‘.

“Fuimos teloneros de Oasis en la gira Be Here Now en 1997, y fue como telonear a The Rolling Stones, eran tan grandes en aquel entonces”, dijo Healy al público antes de interpretar su tema ‘Luv’ en el Royal Festival Hall de Londres en 2018.

“Iba caminando por el backstage y Liam Gallagher estaba sentado allí con sus gafas redondas y me dice: ‘Ven aquí’. Así que me acerqué y me dice: ‘Tócame una canción'”. “Estaba muy nervioso y simplemente cogí mi guitarra y empecé a tocar el siguiente tema. No podía ni mirarle, estaba muy nervioso. Cuando terminé de tocar levanté la vista y había lágrimas cayendo por su rostro”. Vía Far Out.

En aquel momento, “Luv” no se había publicado de manera oficial, pero apareció más tarde en el segundo álbum de Travis, ‘The Man Who’, que elevó el estatus del conjunto y les permitió encabezar, por ejemplo, el festival de Glastonbury a lado de David Bowie y The Chemical Brothers.

Hacer llorar a Liam no fue el único incidente destacable que Healy tuvo con el músico durante la gira.

En una entrevista con NME en 2021, el cantante de Travis recordó que el menor de los Gallagher le pidió que lo imitara después de que el compañero de banda de Healy, Dougie Payne, revelara que era su especialidad en las fiestas.