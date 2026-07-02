Liam Gallagher y Fher de Maná encienden la previa del partido entre México e Inglaterra para los octavos de final del Mundial 2026.

Descubre el polémico pronóstico del ex vocalista de Oasis para los octavos de final del Mundial 2026 y conoce la épica respuesta en video del cantante mexicano.

Lo que debes saber:

Liam Gallagher aseguró en X que Inglaterra vencerá 5 a 0 a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 .

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, el vocalista de , le respondió con un video para defender al equipo nacional pidiendo que se ubique. El duelo de octavos de final se jugará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El polémico cantante británico Liam Gallagher desató la furia en internet al publicar su atrevido pronóstico para los octavos de final del Mundial 2026. El ex vocalista de la exitosa banda Oasis aseguró en sus redes sociales que Inglaterra aplastará a México con un contundente marcador de 5 a 0.

Esta atrevida declaración provocó la reacción inmediata de los miles de fans nacionales en internet. La gran sorpresa de la jornada llegó cuando el músico mexicano Fher, líder del grupo Maná, publicó un video especial para defender el honor del cuadro azteca frente al duro comentario del artista europeo.

El polémico mensaje del ex cantante de Oasis

Toda esta enorme controversia internacional comenzó cuando una usuaria en X cuestionó al músico sobre este esperado partido. Diversos medios deportivos como Récord documentaron detalladamente cómo el fiel seguidor del Manchester City ignoró el invicto local para apostar ciegamente por los suyos.

La contundente respuesta del vocalista de Maná

El popular intérprete jalisciense respondió rápidamente mediante un video donde porta orgullosamente la bandera nacional. Con un tono sumamente sarcástico y divertido, pidió al artista británico que se ubique y guarde la calma, invitándolo a esperar el resultado final sobre el terreno de juego este domingo.

Los números reales de ambas selecciones en el torneo

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega completamente invicto y sin recibir ningún gol en contra.

llega completamente invicto y sin recibir ningún gol en contra. La escuadra inglesa sufrió bastante para conseguir su ansiado pase tras vencer con apuros a RD Congo.

Fecha oficial y sede del gran partido mundialista