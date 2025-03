Liam Gallagher, el legendario líder de Oasis, ha vuelto a unirse con la marca británica Clarks para lanzar un par de zapatos edición limitada, que podrían convertirse en el objeto de tu próxima obsesión.

Las nuevas zapatillas, bautizadas como LG Desert Rain, no solo representan una actualización de un modelo clásico de los años 80, sino también una celebración del estilo inconfundible de Gallagher.

Este lanzamiento es la segunda colaboración entre Gallagher y Clarks, después del éxito rotundo de su primera línea en 2022, que se agotó en cuestión de segundos.

Las LG Desert Rain están diseñadas para evocar ese estilo británico tan característico de los años 90, cuando el cantante se convirtió en un ícono del britpop, todo ello sin perder el toque clásico que ha definido a Clarks a lo largo de los años.

“Usé Clarks toda la década de los 90… No creo que haya otra marca para mí. Me cuesta mirar otros zapatos… Clarks nunca me ha defraudado”, comentó Liam Gallagher en un documental sobre los 200 años de la marca, reafirmando su amor por el calzado que lo acompañó durante su carrera.