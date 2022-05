Oasis es, junto con Blur, la banda insignia del Britpop. A mediados de la década de los noventa, cuando el género gozaba de su mayor apogeo, Oasis se coronó como una de las agrupaciones más importantes del mundo. Sin embargo, tal parecer ser que la longevidad nunca formó parte del futuro del conjunto pues, aunque su separación se dio formalmente hasta el 2009, muy pocos recuerdan qué fue de Oasis en la era post Britpop.

Durante 18 años de trayectoria -con todo y sus altibajos- Oasis logró poner en el mercado 7 materiales de estudio, aunque el público en general sólo recuerda tres: Definitely Maybe (1994); (What’s the Story) Morning Glory? (1995) y Be Here Now (1997).

¿Y qué hay de los otros cuatro? Aunque nunca perdieron su estatus de “banda de estadio”, lo cierto es que, con el paso del tiempo (y de las disputas entre los hermanos Gallagher), los discos de Oasis se volvieron cada vez más intrascendentes.

De hecho, en una plática que Liam sostuvo con NME, señaló a ‘Standing on the Shoulder of Giants’ (2000), como el momento en que empezó el declive de Oasis. Comentó al respecto:

“Fue entonces cuando la banda se volvió mala, así que no me gusta ese realmente. Perdimos buenos miembros; no puedo decir que me importe. Estoy seguro de que soy muy bueno en ello, pero lo que sea, lo dejaré a tu criterio, amigo”. Vía NME.

Sin embargo, según el menor de los Gallagher, ese ni siquiera es su peor esfuerzo, y ‘Heathen Chemistry’ (2002) es aún más pobre. El álbum contiene temas como “Stop Crying Your Heart Out”, “Little By Little” y su mejor momento compositivo, “Songbird”, y sin embargo, Gallagher ni siquiera recuerda haberlo hecho.

Después de colocar el LP en el último lugar, dijo a la publicación: “Ni siquiera me acuerdo de ese. Tampoco me gustó el título. ¿Heathen Chemistry? Vete a la m*erda”.

Incluso antes de que ‘Heathen Chemistry’ saliera a la venta, él y su hermano, Noel, discutieron públicamente por la falta de participación de Liam en el proceso creativo. Más tarde, el propio Noel dijo:

“Estaba muy contento (con el álbum) hasta hace poco, pero ahora estoy jodidamente lívido. Terminé mis partes hace tres meses y medio, y luego se lo pasamos a Liam, y en tres meses y medio no ha hecho nada. Sólo se ha concentrado en su hábito de beber de nuevo”.

Definitivamente, la mejor época de Oasis quedó inmortalizada en los noventa, algo que, hasta los propios miembros de la agrupación, saben con certeza.