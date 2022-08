Liam Gallagher se ha unido a DJ Premiere para darle un giro completamente inesperado a “Diamond in the Dark”, uno de sus sencillos como solista más escuchado en los últimos años.

Tomado de su tercer álbum de estudio liberado en mayo, titulado ‘C’mon You Know’, el remix ofrece una increíble reversión que, curiosamente, no abusa de darle una tonalidad uptempo para clavar esa vibra hip-hop, sino que en realidad, hace un uso excelso de las cajas de ritmo para hacer del track un sample sobre el cual, cualquier con la habilidad en el micrófono podría utilizar en una canción.

¿Lo más interesante? El track no se deshace; dígase que no cambia, no muta a algo completamente diferente a lo que uno esperaría. ¡Eso es lo que lo hace mejor! Y es que si creían que Liam iba a permitir que alguien arruinara su composición, pues están muy equivocados.

Tal y como NME reporta, Premiere inyecta un poco de la influencia que trabajar con NAS y Gangstarr le dejó, pero eso ya lo juzgarán ustedes por sí mismos.

Lo que sí, es que este podría ser un nuevo trabajo para Liam: crear canciones que otros grandes productores reversionen para convertirlos en samples de hip-hop. ¿Nada mal, eh?

¡Chequen la canción por aquí!

En otras noticias, dejemos hablar de cosas que no importan; váyamonos a lo serio: ¿Liam le donaría un órgano a Noel? Acá la respuesta.