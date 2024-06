Aunque Liam Gallagher reveló anteriormente que su hermano y excompañero de Oasis, Noel Gallagher, rechazó la oportunidad de reunirse para una gira de celebración por el 30º aniversario de Definitely Maybe, parece que todavía no ha perdido la esperanza de una reconciliación.

Liam guarda un asiento para Noel durante cada show

Como señala Stereogum, el hermano menor de los Gallagher confirmó recientemente que guarda un asiento para Noel en cada uno de los conciertos de su gira en solitario “Definitely Maybe 30 Years Tour”.

Liam hizo esta admisión después de que un músico inglés llamado Simon Love publicara una foto de un cartel colocado en el asiento frente al suyo que decía: “RESERVADO NOEL GALLAGHER”.

I’m in a hospitality box at #LiamGallagher and I’ve just seen this on a seat in front of mine. pic.twitter.com/1hSlHEkL2k — Simon Love (@simonloverules) June 11, 2024

Unos días después, Liam respondió a un tuit, ahora privado, en el que se le preguntaba si hacía esto en todos los conciertos diciendo: “Sí, nunca se sabe. La esperanza es algo poderoso, supongo”.

La gira del 30º aniversario de Definitely Maybe de Liam continúa hasta finales de este mes, con fechas en Manchester y Glasgow.

Liam Gallagher abrió la gira de aniversario de ‘Definitely Maybe’ con una canción de Noel

Y es que, tal parece ser que Liam Gallagher verdaderamente extraña a su hermano y a la alineación original de Oasis. O le gusta molestar a su hermano mayor y ser el centro de atención.

Durante la fecha inaugural del Definitely Maybe 30 Years Tour, Noel abrió su espectáculo en la Utlilita Arena de Sheffield, Inglaterra, con una inesperada reversión de “Lock All the Doors” de Noel Gallagher y su banda, The High Flying Birds.

Aunque “Lock All The Doors” apareció en el segundo disco en solitario de Noel, ‘Chasing Yesterday’ (2015), el corte se remite a la era de Oasis. Formó parte de un demo de 1992 pero, al final, el corte original fue cedido a los chemical Brothers.

