Los seguidores de Oasis volvieron a ilusionarse esta semana después de que Liam Gallagher generara un nuevo revuelo en redes sociales.

El cantante, de 53 años, publicó un mensaje en X adelantando un “gran anuncio”, lo que rápidamente disparó las especulaciones sobre un posible regreso a Knebworth, escenario mítico para la banda desde 1996.

Aunque finalmente la revelación resultó ser solo una broma, la expectativa no ha disminuido.

Para muchos fans, las pistas que el vocalista ha dejado en los últimos meses parecen apuntar a que habrá novedades importantes para 2025 o incluso 2026.

Big announcement coming soon keep your eyes peeled — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 1, 2025

Knebworth 2026: la gran esperanza de los fans de Oasi

Desde que Oasis anunció su gira de reunión en 2023, los rumores sobre un retorno a Knebworth no han parado de crecer.

El lugar no es un escenario cualquiera: en 1996 la banda tocó allí frente a más de 250 mil personas en dos noches que marcaron la historia del britpop.

Las recientes publicaciones de Liam han mantenido viva esa ilusión. En una ocasión, incluso llegó a escribir en números romanos “MMXXVII”, lo que muchos interpretaron como una referencia a noviembre de 2025 o a fechas especiales en 2026.

Aunque el mensaje fue borrado, los seguidores lo tomaron como una señal clara de que algo grande se avecina.

Fuentes de la industria musical también han alimentado estas expectativas.

Según reportes (vía Daily Mail), los Gallagher tendrían reservadas varias fechas para 2026, con planes de ofrecer hasta cinco conciertos conmemorativos en Knebworth.

El potencial económico es gigantesco: se estima que la gira de reunión ya ha recaudado más de $1,600 millones de dólares, y un regreso al emblemático festival podría sumar otros 100 millones.

Oasis agradece a los fans y promete más

Durante el cierre de la parte británica de su actual gira, en el estadio de Wembley, Liam dejó caer otra pista que encendió a los asistentes.

Antes de interpretar Champagne Supernova, dedicó unas palabras al público:

“Gracias por mantener la fe y devolvernos al mapa… Nos vemos el año que viene”.

El mensaje fue recibido como una confirmación implícita de que Oasis seguirá en los escenarios más allá de 2025.

Aunque aún no hay anuncios oficiales, la sensación entre los fans es unánime: algo está en camino, y todo apunta a que Knebworth volverá a ser el epicentro del britpop.