El legendario show Down By The River Thames de Liam Gallagher, será inmortalizado a través de un nuevo disco que retratará todo lo vivido en aquella presentación transmitida en livestream en diciembre del 2020.

Grabado mientras él y su equipo navegaban por el río Thames ubicado en la ciudad de Londres, esta sesión fue la primera respuesta de Gallagher hacia toda la crisis provocada por la pandemia en la industria de la música.

El álbum ser encuentra en los últimos detalles de masterización para poder estrenarse a nivel mundial este próximo 27 de mayo vía Warner Music.

“Aquí está, el concierto que dijeron que no podía hacerse; justo cuando la pandemia nos tenía encerrados y deprimidos, el rock n’ roll llegó a salvarnos la vida”.

¿Lo quieren? Pueden ir pre-ordenándolo por acá. El mismo llegará en vinilo, CD y con un boxset especial que ofrecerá una mirada más íntima a toda la producción del show.