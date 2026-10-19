El cantante respondió a un fan que propuso a Fontaines D.C. como teloneros de Oasis en 2027. Las declaraciones reavivan su disputa de 2024.

Lo que debes saber

Liam Gallagher descartó a Fontaines D.C. como teloneros de Oasis en 2027.

descartó a como teloneros de en 2027. El cantante respondió a la sugerencia de un fan en X, en medio de diferencias que comenzaron en 2024.

Richard Ashcroft es el invitado confirmado para la gira Live ’27.

Liam Gallagher descartó a Fontaines D.C. como banda invitada para los conciertos de Oasis en 2027. Ante la propuesta de un seguidor en X, el cantante cuestionó la calidad de las canciones del grupo irlandés. El comentario reavivó el conflicto que ambos protagonizaron en 2024.

¿Qué dijo Liam Gallagher sobre Fontaines D.C.?

Cuando un fan preguntó por qué Oasis no invitaba a Fontaines D.C. para abrir sus conciertos, Gallagher respondió, en traducción al español: “No son lo suficientemente buenos, no tienen canciones”. Fue su reacción a una pregunta de un seguidor, no un anuncio oficial sobre cambios en la gira.

La respuesta apareció el 16 de octubre y fue documentada por NME. Hasta ahora, Fontaines D.C. no ha sido anunciado como acto invitado de la gira Live ’27.

El comentario coincide con el lanzamiento de Dopamine Chamber, quinto álbum de Fontaines D.C., publicado el 16 de octubre de 2026. El disco incluye una colaboración con Rosalía, aunque no tiene relación directa con las declaraciones de Gallagher.

¿Por qué Liam Gallagher y Fontaines D.C. están enfrentados desde 2024?

El antecedente es de septiembre de 2024. En declaraciones recogidas por NME, Carlos O’Connell y Conor Deegan III mostraron poco entusiasmo por la reunión de Oasis. Deegan explicó que prefería concentrarse en crear música nueva antes que en la nostalgia por bandas de décadas anteriores.

La respuesta de Liam Gallagher incluyó insultos hacia los integrantes del grupo. Grian Chatten, vocalista de Fontaines D.C., se distanció públicamente de las declaraciones de sus compañeros y aclaró que le gustaba Oasis y que no compartía esa postura.

El cruce ocurre después del reencuentro de Liam y Noel Gallagher en 2025. La posibilidad de que las dos bandas compartan cartel surgió de una pregunta de un fan, no de una invitación formal.

¿Quién abrirá los conciertos de Oasis en 2027?

Oasis anunció Live ’27 el 14 de septiembre de 2026. Tras sumar nuevas fechas, la gira contempla 42 conciertos en Reino Unido, Irlanda, Europa continental y Estados Unidos. Según el sitio oficial de Oasis, todas las entradas iniciales se agotaron. La banda recomienda comprar boletos de reventa únicamente en plataformas autorizadas.

Richard Ashcroft, exvocalista de The Verve, es el único invitado confirmado para abrir la gira. Su presencia aparece en los carteles de las fechas de Oasis publicados por Ticketmaster. Fontaines D.C. no figura como telonero anunciado.

La nueva gira seguirá al regreso de Oasis en 2025, que también quedó documentado en Oasis: Don’t Look Back in Anger.

¿Cuándo tocará Fontaines D.C. en México en 2027?

Mientras Liam Gallagher cuestiona su música, Fontaines D.C. continúa con sus propios planes. La banda acaba de lanzar Dopamine Chamber y también sorprendió con una colaboración junto a Rosalía en la canción “Where Is Gone?”, un lanzamiento que muestra otra faceta de su sonido.

Fontaines D.C. tiene dos conciertos programados en el Pepsi Center de la Ciudad de México para el 24 y 25 de marzo de 2027, ambos a las 20:00 horas. Las fechas figuran en el calendario oficial de la banda y en Ticketmaster México. En LifeBoxset puedes consultar los detalles de las dos fechas en CDMX.