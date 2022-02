¡Las Spice Girls vuelven a estar juntas! Pero no te emociones todavía: Las estrellas del pop británico responsables de éxitos como “Wannabe”, “2 Become 1” y “Spice Up Your Life” se reunirán, pero en forma de bloque de construcción.

En honor al 25º aniversario de ‘Spiceworld’, segundo álbum del conjunto; LEGO BrickHeadz lanzará el mes que viene una edición especial tributo a las Spice Girls. El set se venderá por $49.99 dólares ($1,013 pesos aproximadamente) y vendrá con mini versiones de cada una de las Spice Girl, luciendo icónico estilo particular.

Este set LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute, completamente construible, pone la inolvidable moda de Emma, Geri, Melanie C, Mel B y Victoria en figuras de 3 pulgadas. Desde la ropa hasta los peinados, los LEGO BrickHeadz capturan todos los detalles de la querida banda, como el llamativo look con estampado de leopardo de Mel B, el chándal de Mel C, el vestido rosa bebé de Emma, el característico minivestido negro de Victoria y el vestido Union Jack de Geri.

El set de 578 piezas está diseñado para fans de 16 años en adelante e incluye placas base para su exposición e instrucciones de construcción paso a paso. Esta colección marca la primera vez que las Spice Girls serán inmortalizadas como LEGO BrickHeadz.

“Hay pocas bandas que hayan definido la cultura pop de la misma manera que lo hicieron las Spice Girls en los años 90, y ha sido muy divertido dar vida a la banda en nuestro estilo BrickHeadz”– señaló el diseñador de LEGO, Daniel Squirrell. Vía Billboard.

“Es la primera vez que creamos un grupo musical en forma de BrickHeadz y lo que realmente queríamos era capturar la esencia y la nostalgia de las Spice Girls, a través de su aspecto icónico. Estoy encantado con el set y espero que los fans también”. Vía Billboard.

El LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute saldrá a la venta el 1ro de marzo a través del sitio oficial de LEGO y puntos de venta autorizados.