¿Fanático de Blink-182? Entonces seguramente te interesará hacerte de este set de LEGO inspirado en el trío de punk pop de Poway, California; que es una réplica de su icónico video de 1999, “All The Small Things”.

Actualmente, el vídeo musical de “All The Small Things”, que figuró como el segundo sencillo del álbum ‘Enema of the State’; tiene más de 300 millones de visitas en YouTube y es el tema más exitoso del elepé, que llegó a ser 5 veces platino.

El set de LEGO incluye a todos los miembros de la banda, Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, además claro de un jet privado y algunos personajes icónicos del video como el“Banana Dude”, “Angry Man”, “No Clothes Dude” y un perrito que, como algunos recordarán, sostenía un letrero que simplemente decía “Mark” en el metraje oficial .

Según LEGO, el set está “basado en el éxito ‘All The Small Things’ y la clásica burla de las boy bands de la época, del álbum Enema of the State, ¡el disco fue un enorme éxito vendiendo 15 millones de copias en todo el mundo!”.

El vídeo musical de Blink-182 para “All The Small Things” se rodó en el aeropuerto de Van Nuys y en la playa estatal de Santa Mónica, California. Tal y como ofrece la descripción de LEGO, se trata de una parodia que se burla de los Backstreet Boys, *NSYNC, Britney Spears y Christina Aguilera, entre otras estrellas del pop de la década pasada.

De momento, el set se encuentra en la página de LEGO Ideas, que permite a los usuarios enviar sus propias ideas, que luego pueden convertirse en potenciales sets de LEGO. Los sets ganadores llegan a comercializarse y el diseñador original recibe el 1% de los derechos de autor. Al cierre de esta edición, había 94 partidarios de este set de LEGO de Blink-182.

Puedes ver el set de LEGO de Blink-182 a continuación y también la legendaria inspiración para el set.