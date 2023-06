Hoy en día, Robert Plant de Led Zeppelin es considerado uno de los nombres más reconocidos del rock, sin embargo; al principio de su carrera las cosas eran diferentes. Antes de atender el llamado de Jimmy Page,Plant era el líder de otro conjunto que nunca alcanzó el estrellato, llamado Band Of Joy.

Y aunque el éxito en aquel entonces no era una constante en su vida, Plant conserva memorias increíblemente gratas de la época, incluyendo el circuito de músicos que dominaban la escena. Uno de los que más admiraba era Jeff Beck, a quien describió como “fuera de este mundo” (vía Far Out).

Hablando con Ken Bruce en BBC Radio 2 en 2021, Plant aseguró que la canción que le recuerda esos momentos felices es “I Ain’t Superstitious”, original de Howlin’ Wolf, re versionada por JeffBeck en 1968.

Tras su marcha de The Yardbirds, la fama de Beck continuó floreciendo, y Plant no sentía más que admiración por el músico al que había seguido desde los días en que tocaban en clubes sudorosos.

“En esta etapa, Jeff Beck, que fue junto con Jimmy Page y Jeff Beck parte de esos tres tipos que dieron forma a la guitarra desde mediados a finales de los 60; durante mucho tiempo Rod Stewart encabezó esta pequeña celebración y de nuevo es otra canción que salió de Chicago”. “Es una canción de Howlin’ Wolf llamada ‘I Ain’t Superstitious’. Pero entre Rod y Jeff, realmente lo mataron. Cuando Led Zeppelin fue por primera vez a América, estaban tocando, y eran fuera de este mundo. Eran realmente increíbles”.

Beck publicó el tema con Rod Stewart en la voz y demostraron ser uno de los conjuntos más atrevidos del rock. Aunque The Jeff Beck Group no tuvo la longevidad de Led Zeppelin, durante el poco tiempo que estuvieron juntos brillaron con luz propia, y en el escenario es donde cobraban vida, como pudo comprobar Plant cuando los vio actuar en Estados Unidos.

Tras la muerte de Jeff Beck en 2023, Plant rindió un hermoso homenaje a su difunto amigo, al que conocía desde hacía más de medio siglo.