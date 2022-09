La virtualidad es un tema de claroscuros pero, ha sido gracias a ella, que recientemente se rescató un concierto de Led Zeppelin de la década de los setenta que llevaba más de 50 años perdido así que, en esta ocasión, ¡punto para la virtualidad!

Se trata de un metraje de 7 minutos de duración cortesía de Eddie Vincent, quien en aquella época era un fanático adolescente.

Llega justo a tiempo para celebrar su 52º aniversario pues el video se grabó un 4 de septiembre, pero de 1970, durante el concierto que Led Zeppelin ofreció en The Forum en Los Angeles, como parte de su sexto tour por Norteamérica.

Se trata de un auténtico tesoro para los fanáticos no sólo de Zeppelin, sino de la música en general, pues retrata un pedazo de la historia de la mano de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y el fallecido John Bonham.

La grabación muestra fracciones del legendario cuarteto inglés tocando “Since I’ve Been Loving You”, “Thank You”, “What Is and What Should Never Be”, “Whole Lotta Love”, “Some Other Guy” y “Lemon Song”, como informó Classic Rock.

El concierto fue distribuido de manera no oficial en formato de LP como ‘Live on Blueberry Hill’, pero nunca había aparecido en vídeo hasta hoy (el metraje recién desenterrado coincide ahora con el audio de esa grabación). Eddie Vincent explicó:

“Yo era un adolescente en 1970 y, como mucha otra gente en Los Ángeles, cuando me enteré de que Led Zeppelin iba a dar otro concierto en el Forum en septiembre, supe que tenía que estar allí”. “Esta vez decidí llevarme la cámara de cine de la familia, era una pequeña Kodak Brownie de 8 mm de cuerda. Cuando mis amigos y yo llegamos al Foro, la metí debajo de la chamarra. En aquella época no había problemas en la puerta”. “Los asientos eran excelentes: primera fila detrás del escenario. Estábamos detrás del gong de John Bonham, así que no se le podía ver mucho. Pero el sonido era estupendo. Durante el set acústico, John se agachó detrás del gong para fumar un cigarrillo y agradeció con mucha gracia nuestros serviles elogios”. “Incluso posó dos veces para mi cámara fotográfica, y en ambas ocasiones el flash no se disparó”. Vía Loudwire.

El comerciante y coleccionista local John Waters se encargó de digitalizar el archivo, mientras que otro coleccionista francés, especialista en audio y fanático de Zeppelin, Etienne Marchand; logró sincronizar las imágenes con el audio ya existente proveniente de las cintas de ‘Live On Blueberry Hills‘.