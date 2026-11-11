Los Latin Grammy 2026 ya revelaron sus actuaciones. Revisa qué artistas subirán al escenario, cuándo es la ceremonia y cómo verla desde México.

Lo que debes saber

Los Latin Grammy 2026 tendrán a Rosalía , Karol G , Anitta , Daddy Yankee , Juanes , Mon Laferte , Carín León y The Warning .

tendrán a , , , , , , y . La ceremonia se realizará el jueves 12 de noviembre en Las Vegas , pero en México se transmitirá por Las Estrellas el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas.

, pero en México se transmitirá por el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas. La lista oficial incluye a The Warning y homenajes a Willie Colón y José Alfredo Jiménez.

Ya hay nombres para el escenario de los Latin Grammy 2026, y vaya que son varios: Rosalía, Karol G, Daddy Yankee y Mon Laferte comparten cartel con una buena representación mexicana. Entre los nombres confirmados también está The Warning, banda que recientemente fue noticia por su participación anunciada en el concierto de Garbage en el Zócalo; la lista de actuaciones fue ampliada por la Academia Latina de la Grabación durante noviembre.

¿Qué artistas se presentarán en los Latin Grammy 2026?

Habrá pop, urbano, regional mexicano, rock y salsa. Sí, todo en la misma noche. Entre los primeros artistas anunciados estuvieron Rosalía, Daddy Yankee, Silvana Estrada, Anitta, Banda Los Recoditos, Jorge Drexler, Kany García, Juanes, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Elena Rose y Xavi.

Posteriormente, la Academia Latina de la Grabación confirmó nuevas actuaciones, entre ellas las de Karol G, Bad Gyal, Bizarrap, Nathy Peluso, Jay Wheeler, Grupo Niche, Luis Enrique, DJ Premier, Divino, Baby Ranks, Lil Supa, Miguel Colón, Diljit Dosanjh y Ángel “Cucco” Peña.

El cartel también incluye a Camila Fernández, Cristian Castro, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Luis Figueroa, Milo J, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes y Yami Safdie, además de Edgar Barrera, Ennio Gatti y French Montana.

La representación mexicana destaca con nombres como Carín León, Silvana Estrada, The Warning, Banda Los Recoditos, Grupo Frontera, Xavi y Camila Fernández. Para recordar otros momentos de artistas nacionales en esta premiación, puedes leer sobre la trayectoria de Mon Laferte y su vínculo con Capitol Records.

Daddy Yankee recibirá el reconocimiento Persona del Año

Además de formar parte de las actuaciones musicales, Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación. El reconocimiento celebra su trayectoria y la influencia que ha tenido en la expansión internacional del reguetón.

La ceremonia también tendrá un tributo a Willie Colón, una de las figuras fundamentales de la salsa. El segmento estará bajo la dirección musical de Ennio Gatti y reunirá a integrantes de la banda original del músico para recordar su legado.

Otro homenaje estará dedicado a José Alfredo Jiménez, con Edgar Barrera como productor musical. El tributo celebrará la obra del compositor mexicano, cuyo legado sigue siendo una referencia para la música popular del país.

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy 2026?

La edición 27 se celebrará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Roselyn Sánchez conducirá la ceremonia por décima ocasión.

En Estados Unidos, la transmisión en vivo comenzará a las 20:00 horas del Este por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Antes de la gala principal habrá una antesala de una hora, además de una cobertura especial desde el backstage a través de las plataformas digitales de Univision.

¿A qué hora ver los Latin Grammy 2026 en México?

Para el público mexicano, la transmisión de la ceremonia por Las Estrellas está programada para el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo tanto, la emisión en televisión abierta nacional no será simultánea a la gala del jueves en Las Vegas.

La programación fue confirmada por TelevisaUnivision, que también detalló la cobertura para sus distintas plataformas. Así, quienes quieran seguir la ceremonia desde México deberán tomar en cuenta la fecha y el horario anunciados para la señal nacional.