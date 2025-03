Led Zeppelin, la banda que revolucionó el rock, no solo se destacó por su potente sonido de blues del Delta, sino también por sus peculiares influencias literarias, entre las que sobresale la obra de J.R.R. Tolkien.

Los miembros de la banda, particularmente Robert Plant y Jimmy Page, encontraron en la Tierra Media un terreno fértil para inspirar sus composiciones, llevando los paisajes fantásticos de Tolkien al estudio de grabación.

Robert Plant y su fascinación por Tolkien

Aunque hoy en día Robert Plant reconoce con algo de vergüenza su fascinación por Tolkien, no cabe duda de que este universo literario influyó enormemente en las letras de la banda.

Plant, quien recientemente admitió su conexión profunda con las historias del escritor, señaló que en su juventud, el mundo de la fantasía le sirvió como refugio creativo.

“Me desarrollaba todo el tiempo con lo que sentía y con lo que me rodeaba… aunque a veces era… quizá uno o dos hobbits de más”, confesó Plant en una entrevista con Rolling Stone.

A pesar de sus reflexiones actuales sobre este periodo, Plant recuerda cómo se sumergió en las historias de Tolkien y C.S. Lewis, que marcaron su manera de escribir, especialmente durante los primeros años de la banda.

Canciones de Led Zeppelin inspiradas en la Tierra Media

La influencia de Tolkien se refleja de manera más clara en varias canciones emblemáticas de Led Zeppelin.

Uno de los primeros ejemplos es “Ramble On”, del álbum ‘Led Zeppelin II’, donde los miembros de la banda cantan sobre las “oscuras profundidades de Mordor”, mencionando a Gollum y otros personajes del legendario autor británico.

En ‘Houses of the Holy’, otra de las composiciones más conocidas, Led Zeppelin hace referencia a Tolkien en el tema “Over the Hills and Far Away”, un título tomado de un poema de Tolkien. Aunque la canción en sí tiene un enfoque más tradicional de folk-rock, su título es otro guiño a la influencia perdurable del autor.

Sin embargo, el año 1971 fue el más intenso en cuanto a la presencia de Tolkien en la música de Led Zeppelin.

“Misty Mountain Hop”, por ejemplo, toma su nombre de las Montañas Brumosas de El Hobbit, aunque la canción, en realidad, trata sobre una manifestación en Londres a favor de la marihuana. Según Plant, “Trata de un grupo de hippies detenidos… problemas que puedes encontrar al pasear por un parque”.

El legado de Tolkien en “The Battle of Evermore”

Otro tema clave que muestra la influencia directa de Tolkien es “The Battle of Evermore”, del álbum Led Zeppelin IV.

La letra de esta canción está llena de referencias a El Retorno del Rey, como los “Espectros del Anillo” y “el dragón de las tinieblas“. La guerra, las espadas y los seres fantásticos de Tolkien se entrelazan con la música épica de la banda, creando una atmósfera única.