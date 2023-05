Ciertamente, de entre los subgéneros del metal el nu-metal es considerado, por mucho, como el menos abrasivo de todos.

Gracias a las influencias que tomó prestadas del rap, el grunge, el rock alternativo y hasta el funk; el nu metal se concibió como una estirpe mucho más digerible para los fanáticos (tanto dentro como fuera de la comunidad metalera), lo que llevó a algunos de sus representantes más icónicos (léase Limp Bizkit o Korn) a sonar en la radio o incluso aparecer en MTV.

Sin embargo, claro que existen excepciones a la regla y en el nu metal se han gestado canciones que gozan de riffs pesados, gritos desgarradores y una serie de características que bien podrían colocarlas en categorías como el death metal o el metal core.

Revolver Magazine hizo una compilación de las 10 canciones de nu metal más pesadas de todos los tiempos -hasta ahora, que te compartimos a continuación.

“Korn no tiene realmente ninguna canción que sea dura desde la primera nota hasta la última – su movimiento característico es el flujo y reflujo entre los estribillos que hacen temblar la tierra y la escasa instrumentación de las estrofas”.

“Good God es uno de los temas que rompe con sus propias convenciones, manteniendo un impulso rápido y punzante todo el tiempo mientras Jonathan Davis espeta, ‘Won’t you get the fuck out of my face’, como un animal rabioso. Cuando tiene suficiente y empieza a gritar esa línea, el nivel de vehemencia sónica es realmente aterrador”.

Vía Revolver Magazine.