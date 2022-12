Uno de los choques generacionales más relevantes se dio en julio pasado, cuando ‘Stranger Things‘, la serie fenómeno de Netflix; incluyó a la canción “Master of Puppets” (de 1986) como soundtrack de una de las escenas más emotivas de toda la temporada.

Lo anterior, por supuesto, hizo que Metallica captara nuevos y jóvenes fanáticos, además de aumentar su popularidad en listas globales y de sumar muchas más reproducciones en plataformas digitales.

Se trató de un movimiento comercial completamente atinado y, recientemente, Lars Ulrich platicó en entrevista con The Howard Stern Show cómo es que adquirieron un nuevo enfoque publicitario, que les permite licenciar su música de una mejor manera.

“Antes, con Metallica, siempre éramos los tipos del ‘no’“, dijo. “¿Podemos tener esta canción para esto? ¿Podemos tener esa canción para aquello?…” Era simplemente no, no, no, no, no”.

“Y hace unos años lo invertimos. Hicimos un giro de 180 grados. Dijimos, ‘¿Sabes qué? Esto es estúpido. ¿Por qué nos aferramos a estas canciones como si fueran tan importantes, como si fueran las joyas de la corona?’ Vamos a compartir nuestra música con el mundo. Así que hace un par de años empezamos a decir que sí a todo“.

The Howard Stern Show vía NME.