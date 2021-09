El año pasado, Metallica entusiasmó a sus fans con la posibilidad de que un nuevo álbum llegaría quizás antes de lo anticipado; pero ahora el baterista Lars Ulrich da marcha atrás y dice que es “demasiado pronto” para hablar de una continuación de ‘Hardwired… To Self-Destruct’ del 2016.

Recientemente, el músico de 57 años de edad habló con Eddie Trunk en el programa ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ de Sirius XM. Entre otras cosas -además del sonado 30 aniversario del ‘Black Album’-; dijo que no quería comprometer una fecha para el próximo lanzamiento in´edito de Metallica, aunque sí están trabajando en ello.

El grupo continúa afirmando que no tardarán otros ocho años en sacar disco, que fue el tiempo que transcurrió entre ‘Death Magnetic’ y el ya mencionado ‘Hardwired… To Self-Destruct’.

“Estamos en ese camino”– comenzó Ulrich cuando se le preguntó si un nuevo álbum era inminente.

–No sé si está lo suficientemente cohesionado como para llamarlo disco, pero estamos mojando los pies.

Hemos tratado de mantenernos ocupados. Hicimos lo del autocine el verano pasado. Hicimos un evento de All Within My Hands en noviembre. Hicimos [The Late Show With Stephen] Colbert. Mañana actuamos en [Jimmy] Kimmel [Live!]. Estamos comprometidos. Y estamos creando a cierto nivel. Es demasiado pronto para hablar de un disco o de un calendario o algo así. Pero estamos ocupados. Y es emocionante pensar en las posibilidades. Ahora mismo estamos muy rejuvenecidos y listos para volver.