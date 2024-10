Lana Del Rey ha formalizado su matrimonio con Jeremy Dufrene, quien trabaja como guía en excursiones de avistamiento de caimanes. Los rumores sobre la boda comenzaron a circular en septiembre, luego de que la cantante y Dufrene fueran vistos juntos en el Reading Festival 2024.

Los fanáticos detectaron indicios de su relación en Instagram, en particular una publicación de mayo donde Del Rey se refería a Dufrene como “mi chico”. Posteriormente, la intérprete de “Video Games” respondió a la especulación de sus seguidores en redes sociales.

El 26 de septiembre, Daily Mail reportó que la pareja había contraído matrimonio en una ceremonia en Des Allemands, Louisiana, en un pantano donde Dufrene opera sus excursiones. El medio también compartió fotos y videos del evento, mostrando al padre de Del Rey, Rob Grant, acompañándola hacia el altar.

La boda se confirmó oficialmente la semana pasada, cuando la licencia de matrimonio fue firmada y presentada al secretario de la parroquia Lafourche en Louisiana. A pesar de haberse casado el 26 de septiembre, la ceremonia no se consideró oficial hasta que la documentación fue entregada el 18 de octubre, según Associated Press.

El reporte añade que el oficiante fue Judah Smith, un pastor de Los Ángeles que aparece en la canción “Judah Smith Interlude” del reciente álbum de Del Rey, ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’.

De acuerdo con Rolling Stone, se especula que Del Rey y Dufrene se conocieron en 2019, cuando ella compartió un álbum de fotos en Facebook de una excursión que realizó con amigos en uno de los tours de Dufrene.

Este matrimonio es el primero para Del Rey y el segundo para Dufrene, quien ya es padre de dos hijos. Este año, la cantante también anunció ‘Lasso’, su décimo álbum de estudio, en el que se adentrará en el country, colaborando nuevamente con Jack Antonoff y el productor Luke Laird.

Sobre este proyecto, Del Rey comentó que no se trata de un cambio radical de sus raíces americanas. “Será algo más ligero en las letras, con una producción clásica de country o gótico sureño, que es ya parte de mis temas”, explicó la artista (vía NME).