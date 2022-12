‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ será el nombre del siguiente disco que Lana Del Rey lanzará para todos sus fans, y por acá, te contaremos de absolutamente todos los detalles para que no te lo pierdas.

Co-producido por Jack Antonoff, este álbum que se presenta como la novena entrega de estudio que Lana ha desarrollado en su carrera artística desde el lanzamiento de su disco homónimo en 2010, será estrenado este próximo 10 de marzo del 2023, reporta CoS.

Con la participación de Father John Misty, Bleachers, Jon Batiste & Tommy Genesis, el disco que será lanzado y distribuido por Interscope y Polydor, promete ofrecer un ligero cambio sonoro en materia de producción, contrastando así los trabajos pasados que Del Rey ha realizado, a manera de mostrar que, a pesar de lo que se piensa, Lana tiene un rango musical interesante.

Escuchen a continuación el primer corte de esta futura producción. Lana está de regreso, aunque honestamente con todo el trabajo que ha puesto durante años, se siente como si nunca se hubiera ido:

