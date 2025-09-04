Tras semanas de rumores, finalmente se confirmó que Lady Gaga y Tim Burton trabajaron juntos en México. El resultado es “The Dead Dance”, un video musical grabado en la inquietante Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

El tema forma parte de la segunda temporada de ‘Merlina’, la exitosa serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por el propio Burton.

Además de participar en la banda sonora, Lady Gaga se incorpora al elenco con el papel de “Rosaline Rotwood”, una maestra legendaria de la Academia Nevermore.

Xochimilco, escenario de misterio y tradición

La Isla de las Muñecas es famosa por sus más de mil figuras deterioradas colgadas en árboles y construcciones, lo que la convierte en un lugar icónico de leyendas y relatos paranormales.

Esta atmósfera, cargada de misterio, fue elegida por Burton para dar vida a la estética oscura y fantástica que lo caracteriza.

Desde julio de 2025 comenzaron a circular rumores sobre la visita del cineasta a Xochimilco en compañía de Lady Gaga.

Vecinos de la zona reportaron movimientos inusuales y largas jornadas de grabación, aunque en ese momento no se confirmó que se tratara de un proyecto musical.

Una colaboración poco común

Con “The Dead Dance”, Burton suma apenas su tercer videoclip musical, luego de haber trabajado en “Bones” (2006) y “Here with Me” (2012), ambos de The Killers.

La unión de su estilo visual gótico con el carácter camaleónico de Gaga da como resultado un proyecto que refuerza la narrativa de Merlina y, al mismo tiempo, celebra la riqueza cultural de México.