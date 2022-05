Top of the Pops era un programa británico en el que en una suerte de “Los 10 más pedidos”, el programa hacía presentaciones y showcases en vivo desde sus estudios para que el público pudiera no sólo escuchar sus éxitos favoritos en la radio y en videos por la TV, sino también presentaciones de sus artistas favoritos.

Y aunque todo esto sonaba muy lindo, la realidad es que para los músicos esto era una basura. ¿La razón? Nunca había presentaciones realmente “en vivo”, todo era playback y muchas veces, los instrumentos ni siquiera estaban conectados, entonces todos los miembros de la banda tenían que salir actuando como si tocaran y haciendo playback.

Esto reventó un día que Mike Patton de Faith No More lo hizo evidente durante una presentación de “From Out Of Nowhere” en el 90, cuando la banda se encontraba en el pico de su popularidad internacional, y management les obligó a presentarse en este programa para justificar los gastos de su gira por Europa.

¿El resultado? Management deseó no haberlo hecho:

Y si creen que eso estuvo “rudo”, no tienen la menor idea; la realidad es que el momento de quiebre para los Top of the Pops fue cuando Nirvana fue invitado a interpretar “Smells Like Teen Spirit” y Kurt simplemente destrozó la canción, reporta Loudwire.

Esto fue apropósito, tampoco crean, pero lo que querían era mandar un mensaje, uno que quedara claro en cuanto a lo ridículo que era para los músicos exponerse a estas dinámicas tan tontas.

¿El resultado? Kurt cantando como Morrissey y pretendiendo que tocaba la guitarra cual robot automatizado del Chuck E. Cheese. Una verdadera joya. Después de eso, los Top of the Pops decidieron dejarse de tonterías y permitir que los músicos tocaran (y sobre todo, asegurarse de que nadie abusara de ellos pues ya se tomaban su escenario a broma), pero si de algo queda, este video es un hermoso recuerdo de aquellas épocas de rebeldía:

