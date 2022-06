Fue un 10 de octubre del año 2000, que Flea, John Frusciante & Josh Klinghoffer se unieron en un pequeño escenario dentro de Spaceland, en la ciudad de Los Ángeles, para rendir tributo a Joy Division frente a una muy sorprendida audiencia.

El set tuvo una duración de ’45 minutos y las interpretaciones en la guitarra, batería y bajo fueron simplemente sorprendentes; mientras que Frusciante sacaba su lado más post-punk con pequeños pero filosos rasgueos específicos en la guitarra, Flea se dejó llevar por sus influencias góticas que lo remontaron a los trabajos de Michael Dempsey (The Cure), Steven Severin (Siouxsie and the Banshees) y otros proyectos góticos de su adolescencia.

¿Y Josh? Siendo el virtuoso buena onda que se adapta a lo que sea que siempre ha sido; si bien amamos el regreso de Frusciante, la dolorosa salida de Josh fue innecesaria y esta sesión que les vamos a compartir cortesía de faroutmagazine.

¿El setlist? ‘Exercise One (aborted) / Exercise One’, ‘Disorder’, ‘Twenty Four Hours’, ‘Failures’, ‘Shadowplay’, ‘Wilderness’, ‘Warsaw’, ‘She’s Lost Control’, ‘New Dawn Fades’, ‘Colony’ and ‘Love Will Tear Us Apart’.

En otras noticias, si pensabas que Josh & John no tenían buena relación, permítenos decirte que estás MUY equivocado.