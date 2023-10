La televisión mexicana nos ha dado momentos inmaculados, sobre todo cuando se trata de artistas internacionales. Hoy, retrocederemos 11 años en el tiempo para recordar aquella vez en la que Claudio Rodríguez, el reconocible conductor de Telehit, hizo enojar a Noel Gallagher con esa preguntita que le llevan haciendo una y otra vez desde el 2009: que si Oasis se va a volver a juntar.

Era el año 2012, y el mayor de los Gallagher recién había estrenado su debut como solista junto a su banda The High Flying Birds. Como parte de la gira promocional, Noel ofreció un par de conciertos en México, uno en el Auditorio Banamex en Monterrey, y otro en el Teatro Metropolitan de la CDMX.

Claudio de Telehit hizo enojar a Noel Gallagher al preguntarle si regresaría con Oasis

En el circuito de prensa local, Noel ofreció una breve entrevista a Telehit, que en aquel entonces se transmitió en televisión nacional por cable. El conductor a cargo fue Claudio Rodríguez, un rostro reconocible del canal musical. Habían transcurrido apenas tres años desde el aparatoso incidente en París que acabó con Oasis, y parecía ser que la herida seguía bastante fresca.

Sin embargo, a Claudio le pareció normal hacer la pregunta obligada del segmento: “¿Te ves haciendo algo otra vez para Oasis algún día?”

Visiblemente molesto, Noel dijo que estaba cansado de que lo cuestionaran una y otra vez con el mismo tema. También confesó que no le importaba lo que los fans pensaran, que Oasis había terminado, y que sentía pena por aquellos que no les vieron tocar, pero que no había vuelta atrás.

Para rematar, Noel dijo alto y claro: “Y si alguna vez regresáramos, no lo estaría anunciando en la televisión mexicana”.

Claudio de Telehit rememoró aquella icónica entrevista con Noel, “tiene un personaje muy claro cuando se prende la cámara”

Hace poco, en el podcast de Javier Paniagua, Claudio Rodríguez habló de aquella icónica entrevista. Aseguró que no se sintió ofendido por la reacción de Noel Gallagher. Es más, confesó que hizo la pregunta con toda la intención de recibir una respuesta polémica.

También dijo que Noel Gallagher tiene un alter ego muy construido como figura pública, que tiende a inclinarse hacia la arrogancia.