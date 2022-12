Ya no solo será la Universidad Estatal de San Diego, pues la máxima casa de estudios en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); impartirá un curso de posgrado que se enfocará en la relevancia sociocultural del artista más importante del momento: Bad Bunny.

La Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM dio a conocer que entre el 9 y el 23 de enero del 2023 se ofrecerá el curso ‘Reggaeton como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital sexual: el fenómeno Bad Bunny’.

Este curso tiene como objetivo “explicar la importancia política, cultural y de representación de la masculinidad del cantante Bad Bunny”, expresó en su descripción la UNAM.

De acuerdo con lo expresado en el temario, el artista puertorriqueño es “un fenómeno social y cultural que puede dar pistas del potencial de transformación que tiene la cultura popular en los ámbitos del género, la lucha contra el racismo y el clasismo, y la emergencia de masculinidades suaves y no violentas”.

El curso será impartido por la académica Ariadna Estévez López y abarcará tres sesiones: en la primera se abordará la historia del reggaetón como resistencia cultural; en la segunda se tocará el tema de la masculinidad en el género con Bad Bunny como eje rector del análisis; mientras que en la última clase se investigará el fenómeno cultural que representa el cantante.

Naturalmente, el anuncio de un curso de posgrado sobre Bad Bunny suscitó todo tipo de comentarios, sin embargo; la ponente Ariadna Estévez comentó al respecto:

“Hablar de colonialismo estadounidense y la masculinidad a través del reggaetón y BB es algo que me da gusto hacer, porque me acerca a los jóvenes y me da material para hablar del racismo, clasismo y misoginia que hay contra la cultura que consumen”.

