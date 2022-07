¡Finalmente se ha confirmado que tendremos otra película del MonsterVerse! La fecha tentativa de estreno es el 15 de marzo de 2024, pero por ahora los detalles de la trama son bastante escasos. Dada la enorme cantidad de películas de Godzilla realizadas como parte de otros universos, las posibilidades son infinitas.

Dicho lo anterior, el Legendary MonsterVerse ya ha desarrollado un mundo bastante interesante. Comenzó con Godzilla de 2014; continuó en Kong: Skull Island de 2017; Godzilla: King of the Monsters de 2019 y llegó a su punto culminante en Godzilla vs. Kong de 2021. Hemos conocido toneladas de monstruos Kaiju, tanto queridos como temidos. También está la sombría organización conocida como Monarch; y todo un interior de tierra hueca que ha quedado más o menos inexplorado.

Al final de Godzilla vs. Kong, los dos monstruos luchaban por la supremacía, disputándose quién sería el Rey de los Monstruos. Alcanzan a una tregua después de derrotar a MechaGodzilla. Godzilla se escabulle hacia el mar, mientras que Kong regresa a la tierra hueca para sentarse en su trono, esperando la próxima vez que se le necesite.

Es probable que la serie introduzca una nueva amenaza, que ponga en riesgo a toda la Tierra. Podría tratarse de una criatura extraterrestre, ya que muchos de los monstruos hasta ahora han tenido un origen terrestre. Al mismo tiempo, quizá se trate de un personaje hasta ahora no detectado que rivalice con Godzilla y Kong. Con un bagaje tan grande en cuanto a posibles monstruos, el cielo es realmente el límite.

Una vez más, la secuela aún sin nombre de Godzilla Vs. Kong se estrenará el 15 de marzo de 2024.