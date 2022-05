Han pasado casi 10 años, 3 discos y un nuevo vocalista. Sin embargo, la sombra de Juan Son continua persiguiendo a Porter y, probablemente, siempre lo hará.

Y es que aunque el conjunto tapatío se reinventó completamente para volver a los escenarios con Moctezuma (2014), lo cierto es que la era de ‘Donde los Ponys Pastan’ es inmaculada… y muchos todavía se preguntan la razón que llevó al enigmático Juan Son a dejar la banda.

Tras haberse convertido en los favoritos del indie rock nacional con temas como “Espiral” o “Daphne”, y de tocar en escenarios tan importantes como Vive Latino o Coachella; la magia del sonido que marcó a toda una generación desapareció.

Y aunque lo escuchado en sencillos posteriores como “Huitzil” o “Murciélago” no estaba mal, definitivamente ya no se trataba del Porter que enloqueció a la juventud melancólica de mediados de los dos miles.

Naturalmente, muchos han sido los rumores y habladurías en torno a la salida de Juan Son de Porter.

Por una parte, se dice que la libertad creativa y genialidad del músico cada vez se veía más limitada por aspectos comerciales pero, en la otra mano; el resto de los integrantes del conjunto sufrían de la personalidad errática y extravagante de Juan Son, que afectaba la dinámica grupal.

“No estaba muy contento haciendo música con ellos, porque su proceso creativo a mí no me gustaba tanto. Nunca me ha gustado sentirme encasillado en un género”.

“Convivir con personas en el aspecto creativo es algo muy genial, pero no es recomendable para todos… el proceso creativo musical es algo necesario, porque, por ejemplo, a veces se burlan de ti, entonces eso te limita como creador, los juicios no ayudan”.

Juan Son para Nylon tras su salida de Porter, 2013.