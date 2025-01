Mary Guibert, madre del fallecido músico, Jeff Buckley, reveló que Brad Pitt una vez le propuso participar en una película biográfica sobre su hijo.

Jeff, quien murió en 1997 antes de que terminara su segundo álbum. Estaba grabando ‘Sketches for My Sweetheart the Drunk’, que se lanzaría póstumamente en 1998, cuando un accidente de natación le costó la vida a los 30 años de edad.

Pitt, quien actualmente tiene 61 años, le pidió permiso a la madre de Buckley para crear la película biográfica en el 2000 después de invitarla a su boda con Jennifer Aniston, una solicitud que inicialmente aceptó, pero luego cambió de opinión.

Tal y como Guibert comentó a Variety, en el momento todo le pareció un tanto irreal:

“Si te llaman 20 personas y Brad Pitt es una de ellas, ¿a quién vas a elegir para ir a ver?”.

Sin embargo, la madre del músico admitió que se mostró no tan emocionada a seguir adelante con el proyecto luego de que le preguntó al actor:

“¿Te vamos a teñir el pelo, te vamos a poner lentes de contacto marrones en esos ojos azules y vas a abrir la boca y va a salir la voz de Jeff? No, ¿verdad? No tiene caso, nada lo va a traer de vuelta” .

Es por eso que al final, el proyecto cinematográfico como tal se detuvo, sin embargo, Brad Pitt insistió en llevar a la pantalla grande, algo del legado del cantautor. Así que el actor se enlistó como productor ejecutivo del próximo documental de Amy Berg sobre Buckley, el cual se titula ‘It’s Never Over, Jeff Buckley’ que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance la semana pasada.

Sobre su decisión de hacer un documental en lugar de un largometraje narrativo sobre Buckley, Berg dijo:

“Una vez que comencé a escuchar sus mensajes de correo de voz y su reproductor DAP y sus demostraciones y a leer sus diarios, simplemente no podía imaginar que fuera otra cosa que un documental”.

Hoy en día, las nuevas generaciones han podido experimentar un poco más de la obra de Jeff Buckley gracias a TikTok y el reciente uso de “Lover, You Should’ve Come Over”, y aunque haya eruditos que obviamente disfrutan de mucho más de su catálogo, sin duda alguna la que más resuena en el corazón de todos es su versión de “Hallelujah“: