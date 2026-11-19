La Ley apunta a un reencuentro histórico y México está entre los planes

La Ley dio pistas de un posible regreso con integrantes históricos para Viña del Mar 2027. México figura entre los destinos que se contemplan, pero aún no hay fechas.

Lo que debes saber

La reunión contemplaría a Beto Cuevas, Pedro Frugone, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y Coti Aboitiz para Viña del Mar 2027.

También se analizan posibles conciertos en México, Argentina y Colombia, aunque las fechas todavía no están confirmadas.

Un video difundido el 17 de noviembre mostró coordenadas que apuntan a la Quinta Vergara.

La Ley podría regresar a los escenarios con cinco de sus integrantes históricos en 2027. La banda chilena publicó un video que dio pistas sobre un posible reencuentro en el Festival de Viña del Mar y, de acuerdo con reportes de medios locales, la reunión reuniría a Beto Cuevas, Pedro Frugone, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y Rodrigo “Coti” Aboitiz.

El plan también contemplaría presentaciones en otros países de Latinoamérica, incluido México. La noticia recuerda la última etapa de actividad del grupo y su regreso a escenarios mexicanos, como ocurrió durante su presentación en el Vive Latino de 2014.

El mensaje de La Ley que apunta a Viña del Mar 2027

El martes 17 de noviembre, La Ley publicó un video en sus redes sociales con seis puertas y la frase “Las puertas siempre están…”. Al final de la animación aparecen unas coordenadas geográficas que corresponden a la Quinta Vergara, en Viña del Mar.

El medio chileno Puranoticia también recogió las señales del posible regreso. La publicación fue compartida por varios de sus integrantes históricos, entre ellos Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y Rodrigo Aboitiz. Las coordenadas bastaron para que comenzaran las especulaciones sobre otro show en Viña.

Aunque el grupo todavía no ha hecho un anuncio formal, el diario chileno La Tercera reportó que el reencuentro ya está encaminado y que la presentación en Viña sería el primer paso de una nueva etapa.

¿Quiénes participarían en el reencuentro?

La alineación prevista reuniría a cinco músicos que formaron parte de distintas etapas de La Ley: Beto Cuevas en la voz, Pedro Frugone en la guitarra, Mauricio Clavería en la batería, Luciano Rojas en el bajo y Rodrigo “Coti” Aboitiz en los teclados.

Varios de ellos participaron en los discos que La Ley publicó durante los noventa y principios de los dos mil. La última vez que todos coincidieron en un escenario fue precisamente en el Festival de Viña 2005.

En su reunión de 2013 y posterior presentación en Viña 2014, el grupo tuvo otra alineación, que incluyó al bajista Zeta Bosio, de Soda Stereo, en lugar de Rojas y Aboitiz. La propuesta de 2027 sería, por tanto, un reencuentro distinto al de aquella etapa.

¿La Ley también regresará a México?

Una de las posibilidades que más interesan a sus seguidores fuera de Chile es que el regreso no se limite al festival. Según los reportes de la prensa chilena, se están considerando conciertos adicionales en ese país y posibles presentaciones en Argentina, Colombia y México.

Por ahora no hay fechas, recintos ni promotores confirmados para una eventual gira latinoamericana. La posibilidad de ver nuevamente a La Ley en México dependerá de cómo avancen los planes después de su presentación en Viña.

La relación de la banda con el público mexicano tiene una larga historia. Además de sus conciertos en el país, su música formó parte de festivales como el Vive Latino, donde en 2014 protagonizó uno de los regresos más comentados de aquella edición. LifeBoxset recordó entonces aquella presentación, en la que el grupo interpretó canciones de distintas etapas de su carrera.

Un regreso después de diez años de separación

La Ley anunció su separación en 2016, después de publicar Adaptación, su último álbum de estudio hasta ahora. Desde entonces, sus integrantes siguieron caminos distintos y el proyecto no volvió a establecerse como una banda activa.

El acercamiento entre los músicos comenzó a hacerse visible durante 2026, cuando algunos de ellos participaron en las actividades por la reedición de Desiertos (1990), el primer álbum oficial del grupo. Ese encuentro avivó las versiones sobre una reunión.

Si finalmente se concreta, Viña del Mar 2027 marcará una nueva reunión de una de las agrupaciones más representativas del rock latinoamericano. La banda aún no anuncia fechas en México ni confirma oficialmente la reunión.