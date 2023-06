La victoria del Manchester City en la Champions league 2023 tiene a todos los fanáticos del britpop muy emocionados. Y es que Liam Gallagher, seguidor a ultranza del Man City y vocalista de Oasis; dijo que si su equipo ganaba cedería y le llamaría a su hermano mayor, Noel, para reformar al grupo. Una de las ofertas más creíbles que ha lanzado en tiempos recientes.

Algunos días han pasado desde la victoria del equipo inglés, sin embargo, no ha habido ninguna actualización sobre el estado de Oasis. A casi 15 años de su último concierto, el conjunto mancuniano es aún adorado por temas como “Wonderwall”, “Stand By Me” y “Supersonic”, éste último, uno de los favoritos del público por su naturaleza rockera y sofisticada.

“Supersonic” fue de hecho el sencillo debut de Oasis, que se desprende por supuesto se su primer álbum, ‘Definitely Maybe‘ (1994). Fue escrito por el guitarrista Noel Gallagher y grabado en una sesión en el Pink Museum Studio (ahora Motor Museum) de Liverpool, Inglaterra, a mediados de diciembre de 1993.

Noel afirmó que escribió la canción en media hora mientras sus compañeros de estudio se tomaban un descanso de la grabación para comer comida china para llevar. En lugar de unirse a ellos, Noel se quedó en el estudio trabajando en su riff de guitarra y terminó de escribirla antes de que regresaran. Sobre aquel día, Paul “Bonehead” Arthurs recordó (vía Supersonic: The Complete, Authorised and Uncut):

La letra, como muchas otras composiciones de Noel, no tiene un significado en realidad. Está brevemente inspirada por los pocos días que Noel vivió mientras Oasis estaba en Liverpool. Al respecto, dijo (vía Billboard):

“La describo como el “I Am The Walrus” de los 90. Si escuchas “I Am The Walrus”, es un gran sencillo psicodélico de los sesenta. Si escuchas “Supersonic”, es más o menos lo mismo, pero en 1994 y no en 1967″.

“Es una canción de rock con una letra fuera de lo común. He escrito canciones que no sabía lo que significaban cuando las estaba escribiendo, y se han vuelto evidentes después”.