Para muchos, ‘Plastic Beach’ (2010) es la obra cumbre de Gorillaz y, de ella, se extrae una de las canciones más acarameladas que ha producido el conjunto virtual liderado por Damon Albarn. Estamos hablando de “On Melancholy Hill”, tercer sencillo del esfuerzo discográfico y, desde su debut, se ha convertido en un corte infaltable en los sets en directo de la banda.

En 2006, una primera versión de la instrumentación de “On Melancholy Hill” fue interpretada durante una entrevista sobre Tony Allen (el icónico baterista nigeriano de Fela Kuti), pero no con Gorillaz, ¡si no con The Good, The Bad & The Queen! El super grupo conformado por Damon Albarn; el bajista de The Clash, Paul Simonon; el guitarrista de The Verve, Simon Tong y el propio Allen.

Esto significa que “On Melancholy Hill” era originalmente para The Good, the Bad & the Queen o fue reciclada de una cara B que se produjo entre las fases 2 y 3 de Gorillaz. Al final, Paul Simonon terminó tocando el bajo en la canción, junto con algunas otras de las pistas de ‘Plastic Beach’.

La canción estaba originalmente programada para ser lanzada a finales del 2010. Sin embargo, en una entrevista posterior con los creadores Damon Albarn y Jamie Hewlett; se sugirió que sustituyera a la pista seis, “Superfast Jellyfish”, como segundo sencillo, y que a su vez “Superfast Jellyfish” se lanzaría más tarde, en 2010.

El miembro del ensamble animado, Murdoc Niccals, declaró lo siguiente sobre “On Melancholy Hill” en un comentario track por track: