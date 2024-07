Hace 27 años, Daft Punk lanzó “Around the World” como segundo sencillo de su álbum debut ‘Homework’. Con el paso del tiempo, “Around the World” se convirtió en un auténtico club hit, al igual que su icónico video musical. Retrocedamos entonces en el tiempo para conocer la historia detrás del videoclip.

Una canción tan importante tenía que tener un director a la altura, y no fue otro que Michel Gondry (‘Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos’). Para ese entonces, Gondry ya tenía bastante experiencia en la grabación de videoclips, habiendo trabajado con Björk, Massive Attack, Foo Fighters y The Rolling Stones, solo por mencionar algunos.

El video musical de Michel Gondry ofrece cinco grupos de personajes en una plataforma que representa un disco de vinilo:

