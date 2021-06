Todos los discos de La Gusana Ciega ordenados del peor al mejor

Sin lugar a dudas, una de las agrupaciones nacionales más populares, y que ha logrado trascender la prueba temporal es La Gusana Ciega, el trio capitalino actualmente conformado por Daniel Gutiérrez (voz y guitarra), Germán Arroyo (batería) y Luis Ernesto “Lu” Martínez (bajo); que gracias a su distintivo sonido pop-rock pueden presumir de casi 30 años de trayectoria; sin embargo, no al hilo y no con la misma alineación.

La Gusana Ciega empezó a tocar formalmente en 1993, y el trio original estaba compuesto por Daniel Gutiérrez, Manuel Leyva en el bajo y Edwin Sours en la batería (siendo este último reemplazado por Germán Arroyo un par de años después). Tras participar en la Batalla de las Bandas ll de Rockotitlán, un conocido concurso de rock local, el grupo empezó a actuar – y ganar notoriedad- en pequeños locales y bares de la Ciudad de México.

Su material debut, ‘Merlina’ de 1996, se editó bajo el sello independiente Intolerancia, que a su vez colocó la producción en el sub-sello de PolyGram, Discos Manicomio. Logró una buena aceptación entre el público lo que los llevó a grabar su segundo esfuerzo ‘SuperBee’, ya con un sonido más pulido y característico.

Su popularidad les concedió ser los teloneros de Oasis durante el paso de los ingleses por el ex DF en 1998; y después de eso viajaron a Nueva York para grabar su próximo esfuerzo discográfico, Correspondencia interna.

Tras un par de años tocando por México y Estados Unidos, la nueva dirección de PolyGram (absorbida por Universal), sugirió a Daniel emprender una carrera en solitario, lo que acabó -momentáneamente- con La Gusana Ciega en 2002, solo para regresar en 2005.

Desde entonces, La Gusana Ciega ha editado 5 discos más, uno de ellos de covers, ‘Jaibol’ del 2008, bastante popular gracias a sus re-versiones a cantautores clásicos de la década de los setenta y ochenta.

En 2015, el guitarrista Jorge Vilchis dejó el grupo y desde entonces funcionan a manera de trío, tal y como en sus primeros años de gestación.

Todos los discos de La Gusana Ciega ordenados del peor al mejor

8. Borregos En La Niebla (2018)

Para ‘Borregos en la Niebla’, el último esfuerzo discográfico de La Gusana Ciega hasta hoy, el trío se puso un poco estadista y declaró para Reporte Índigo que contenía algo de discurso político, además de criticas a la iglesia y el diálogo “sin palabras” que se propaga entre las masas.

Recordemos que el elepé se lanzó en medio de las elecciones presidenciales del 2018, en donde Andrés Manuel López Obrador se erigió como presidente.

México es un país en el que históricamente la gente se ha sentido frustrada, los anhelos no se cumplen y si aquí viven nuestros hijos, nuestros padres, abuelos y demás familia, lo que deseamos (en el ámbito político) es lo mejor. Nosotros, por nuestro lado, hacemos nuestro trabajo en la música, con toda responsabilidad y aportando algo Luis Ernesto “Lu” Martínez.

Sónicamente hablando, el disco contiene influencias de música de los ochenta, como Talking Heads, Tears for Fears, Bruce Springsteen y The Police.

7. Jaibol (2008)

Jaibol es el quinto álbum de estudio de La Gusana Ciega, lanzado al mercado en septiembre del 2008.

El esfuerzo, pensado a manera de homenaje, está constituido por 10 covers a intérpretes de la década de los setenta y ochenta (Baccara, Camilo Sexto, Los Bríos, Los Panchos, entre otros) más un tema inédito, “La balada del hombre corriendo”.

Se titula ‘Jaibol’ porque las personas que disfrutaban de estas canciones lo hacían con bebida en mano, haciendo referencia al reconocible vaso largo en donde se mezclan cubas.

6. La Rueda Del Diablo (2006)

Tras la reformación del grupo (ya con Luis “Lu” Ernesto Martínez en el bajo y coros, en sustitución de Manuel Leyva), el conjunto decidió regresar al estudio de grabación y el resultado fue ‘La Rueda del Diablo’.

Volaron a Los Ángeles en abril de 2006 para trabajar en lo que sería su primer disco en cuatro años. Plasmaron en él el su ya característico sonido, que los convirtió en uno de los iconos del rock mexicano contemporáneo

Se lanzaron dos versiones de ‘La Rueda del Diablo’, una regular en jewel case y otra edición especial en digipack. Esta última contiene cartas de tarot con ilustraciones alusivas a cada una de las canciones que componen el álbum.

5. Monarca (2014)

Bajo la producción de Howard Redekopp, (Tegan and Sara, The New Pornographers), ‘Monarca’ se grabó en Vancouver, Canadá, y fue nominado en 2015 a los Grammy Latino en la categoría de Mejor Disco de Rock. En declaraciones para Más por Más, el líder Daniel Gutiérrez explicó:

Creemos que la forma más enigmática que puede adquirir un gusano, es la de una mariposa Monarca. Y la manera más espectacular de evolucionar siendo músico, es seguir haciendo música. Adicional a ello, puedo decir que el disco fue grabado y producido en Canadá, y tal como la ruta de migración de la mariposas Monarca, llegó a México en agosto del 2014. Daniel Gutiérrez.

4. Merlina (1996)

Lanzado en agosto de 1996, ‘Merlina’ figura como el debut de La Gusana Ciega. Recopila las canciones que habían escrito desde sus inicios a principios de esa década, ofreciendo un sonido crudo y garage. En él está acreditado todavía Edwin Sours (primer baterista del grupo), sin embargo, Germán Arroyo era ya el titular de ese puesto al momento que se editó el trabajo.

Le dio la oportunidad al grupo de presentar su propuesta formalmente después de haber permanecido varios años en la escena underground de la Ciudad de México.

3. Super Bee (1997)

Para entonces, el grupo había reclutado a un nuevo guitarrista, Jorge Vilchis, (ex Guillotina). Como cuarteto la banda solidificó su sonido, y ofreció canciones destacadas como “Celofán”, “Invasión Estelar” y la favorita para cerrar actuaciones en directo, “No Me Tientes”.

Al igual que su primer esfuerzo, contó con la producción de Carlos Walraven.

2. Correspondencia Interna (2001)

Bajo la producción de Martín Bici, y aprovechando su posicionamiento en el gusto del público nacional, el conjunto viajó a la ciudad de Nueva York para grabar su tercer material de estudio, ‘Correspondencia Interna’.

Con composiciones más maduras y connotaciones pop, este disco les aseguró un lugar en la memoria colectiva gracias a canciones como «No puedo verte», «727», «Sin ti» y «Venus en la arena».

El CD original incluía material interactivo para visualizar en PC, y un vídeo sobre la grabación del disco.

1. Conejo En El Sombrero (2011)

Producido y grabado en Naranja Estudio, ‘Conejo en el Sombrero’ está compuesto por nueve canciones entre las que se encuentran los sencillos “Asimétrica” y el que le da nombre al disco.

El 23 de mayo de 2011, durante el programa “México Suena” de Telehit, Germán Arroyo declaró que con este esfuerzo la banda produjo su álbum más ambicioso hasta ese momento, y el favorito en general de La Gusana Ciega.

Durante su lanzamiento, ‘Conejo en el Sombrero’ pudo ser adquirido de manera digital y en físico sólo durante presentaciones de la banda.