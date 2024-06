Pese a que las políticas en cuanto al uso recreativo de marihuana en los Estados Unidos son flexibles en algunos estados, ese no fue el caso para un fan del conjunto de rock Phish, pues fue vetado de por vida de cualquier recinto propiedad de Madison Square Garden Entertainment tras haber fumado de un bong en La Esfera de Las Vegas.

Como algunos sabrán, Phish fue la segunda banda en ofrecer una residencia en la imponente Esfera de Las Vegas, el recinto ultra vanguardista de MSGE valuado en $2,300 millones de dólares.

Fue el pasado 20 de abril cuando un fanático de Phish fue captado en video fumando marihuana de un bong dentro de la Esfera.

