A lo largo de los años, Noel Gallagher ha dejado clara su admiración por The Beatles, una influencia clave en su carrera musical y en la de Oasis.

Sin embargo, su relación con la música de Paul McCartney no es del todo uniforme, especialmente cuando se trata de las composiciones más ligeras y alegres del ex Beatle.

Aunque Oasis ha sido comparado frecuentemente con The Beatles, Noel nunca ha tenido reparos en expresar sus opiniones, incluso cuando se trata de criticar a una de sus mayores influencias.

Una de las críticas más destacadas de Gallagher hacia McCartney se refiere a la canción “English Tea”, del álbum ‘Chaos and Creation in The Backyard’ (2005).

Producido por Nigel Godrich, este disco trató de recapturar la esencia clásica de McCartney, combinando melodías nostálgicas con una producción moderna.

“English Tea” es un tema ligero y lleno de energía, que recuerda a las composiciones más juguetonas de McCartney durante su tiempo con The Beatles, como “Ob-La-Di Ob-La-Da” o “You Gave Me The Answer”.

Sin embargo, Gallagher no fue fan. En una entrevista, describió la canción como “atroz”, aunque reconoció que el álbum en general cumplía con las expectativas.

Noel Gallagher no es fan de “English Tea” de Paul McCartney

La aversión de Gallagher hacia “English Tea” parece estar relacionada con la inclinación de McCartney por canciones alegres y desenfadadas, un estilo que ha sido controvertido desde su tiempo con The Beatles.

Canciones como “Maxwell’s Silver Hammer”, un tema de humor negro incluido en el ‘Abbey Road’, fue duramente criticado por John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, quienes nunca ocultaron su desagrado hacia este tipo de composiciones.

A pesar de ello, McCartney siguió creando música con su característico estilo optimista, tanto en su carrera con Wings como en su obra en solitario.

Lo interesante es que la música de Oasis, aunque más asociada a Lennon, también tiene destellos del enfoque lúdico de McCartney.

Canciones como “She’s Electric” y “Digsy’s Dinner”, con sus melodías pegajosas y letras despreocupadas, muestran cierta influencia de la faceta más ligera de los Beatles. Sin embargo, es evidente que Noel siempre ha preferido la profundidad emocional de las baladas de Lennon, lo que contrasta con la tendencia de McCartney a crear historias sencillas y optimistas.

A pesar de su crítica a “English Tea”, Gallagher no es indiferente al legado de McCartney. Reconoce el impacto que sigue teniendo en la música contemporánea, y aunque no siempre comparte su enfoque, no deja de respetar su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante a lo largo de las décadas.

En noticias relacionadas, fuentes británicas han señalado que durante su próxima gira de reencuentro, Noel y Liam Gallagher permanecerán separados la mayor parte del tiempo en una operación ‘de estilo militar’ para evitar conflictos entre las superestrellas. Entérate de los detalles aquí.