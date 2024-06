Mientras estaba en el escenario durante el show de Bring Me the Horizon en Alemania el domingo (23 de junio), Oli Sykes sondeó a la multitud sobre qué canción querían escuchar y terminó llamando a uno de los grandes éxitos de la banda “m*erda”. También sacó a su padre para cantar “Antivist” con la banda.

En un vídeo compartido en X (que puedes ver más abajo), Sykes se arrodilla en el suelo mirando el setlist de la noche. “Muy bien, lo que vamos a hacer… ¿qué les gustaría escuchar?”, pregunta, y al parecer escuchó a un fan gritar el tema de tendencia pop de ‘amo’, “Medicine”.

“¿’Medicine’? ¿Están bien? ¿Les gustaría escuchar ‘Medicine’? Incluso yo creo que esa canción es una mierda”, dijo el líder, descartando la idea rápidamente.

Nombró “Pray for Plagues”, “Chelsea Smile” y “Don’t Look Down” como algunas alternativas antes de que el clip, grabado por uno de los fans, se corte.

asking the crowd what we'd like to hear and then going "medicine? even i think that song is shit" and mentioning pray for plagues and chelsea smile-

OLIVER SYKES WHAT IS YOUR ISSUE pic.twitter.com/2pI4PD8MsD