Aunque nunca presumió de ello públicamente, Kurt Cobain de Nirvana en realidad era muy amigo de Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica.

Cuando se presentó la oportunidad, el trío grunge rechazó la oportunidad de tocar en el mismo escenario que las leyendas del thrash; sin embargo, la decisión no fue motivada por diferencias con Metallica si no con Guns N’ Roses, la otra banda con la que James Hetfield y compañía compartían tour en aquella década, y la antítesis de todo lo que era Kurt Cobain.

El primer encuentro entre Hammett y Cobain se produjo previo al estrellato masivo de ‘Nevermind’. Pese a que no logró introducirse en el mainstream, ‘Bleach‘ de 1989 sí captó la atención de la escena underground y, por supuesto, del experimentado guitarrista.

Fue durante una oportunidad que Metallica tocó en Seattle, cuando ambos titanes se vieron cara a cara. A partir de ese momento, fueron cercanos hasta la inesperada muerte de Cobain.

“Cuando grabamos ‘The Black Album’, escuchaba a un grupo que estaba en un sello discográfico independiente”- dijo Hammett sobre Nirvana. “Me gustaba mucho su primer álbum. Así que me senté con el cantante. Se llamaba Kurt. Me dijo que uno de sus discos favoritos era ‘Ride The Lightning’“, añadió.

Vía Rolling Stone.