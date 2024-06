Krist Novoselic ha revivido un clásico de Nirvana con su nueva banda.

El viernes 21 de junio, el exbajista de Nirvana apareció junto a su último grupo, The Bona Fide Band, en el Make Music Day de Aberdeen, Washington, la ciudad donde él y Kurt Cobain crecieron y formaron la icónica banda grunge.

Durante la actuación gratuita del viernes, The Bona Fide Band —compuesta por Novoselic (bajo), Mark Pickerel (batería), Jillian Raye (voz), Jennifer Johnson (voz) y Kathy Moore (guitarra)— interpretó una versión de “Love Buzz” de Nirvana, que aparece en el álbum debut del grupo de 1989, Bleach.

“Love Buzz”, con su pegadiza línea de bajo inicial, fue publicada por Sub Pop Records en 1988 como primer sencillo de Bleach. El tema fue grabado originalmente por la banda de rock holandesa Shocking Blue en 1969.

La Bona Fide Band, que “tocará sobre todo canciones de Giants in the Trees y 3rd Secret”, según un enlace web compartido a través de la cuenta oficial de X de Nirvana, tiene programadas varias actuaciones en directo en Washington hasta finales de julio, incluidas paradas en Seattle y Tacoma. El quinteto hizo su debut en directo en Easy Street Records en Seattle el jueves 20 de junio.

Bona Fide Band. First three performances are free of charge. https://t.co/xQ0pFmjwxu