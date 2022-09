De momento, Korn se encuentra girando junto a Evanescence y, en este contexto; se ha revelado uno de los secretos mejor guardados, tanto por la banda como por el staff, para que las actuaciones en vivo del conjunto nu metalero salgan a la perfección.

Ha sido Brian “Head” Welch, el guitarrista de la banda, quien lanzó una miniserie en YouTube titulada “All In The Family“, en la que presenta a todas las personas y colaboradores que hacen que los espectáculos de Korn sucedan.

Entre ellos se encuentra Scott Sheppard, quien asegura que una de sus labores más importantes es correr un teleprompter frente al escenario, que le mostrará al grupo -especialmente al vocalista Jonathan Davis; la letra de todas las canciones del setlist.

“Está ahí en el escenario. Cuando tienes 14 álbumes y has escrito cientos de canciones… Y cuando estás ahí tocando, no estás quieto todo el tiempo, te estás moviendo y caminando, saltando arriba y abajo… Por lo que, de vez en cuando, quieres mirar en qué parte de la canción estás. Y ese es mi trabajo”. Vía Youtube.

El uso de teleprompter en la música es algo controversial, ya que puede llegar a confundirse con una falta de concentración y/o atención por parte del intérprete.

Sin embargo, tener un apoyo visual en el escenario no es algo nuevo, pues anteriormente Rob Halford de Judas Priest y Ozzy Osbourne de Black Sabbath -grupos que también tienen un amplio catálogo musical- lo han utilizado para asegurarse de ofrecer un show de calidad a sus fanáticos.

Hablando sobre posibles contratiempos que haya sufrido en la realización de su trabajo, Sheppard afirmó que, como él ya está familiarizado con todas las canciones de Korn, es anormal que cometa un error.

“Puede pasar pero, honestamente, es muy raro. No sé si es porque sé todas las canciones personalmente y me resulta fácil seguir el ritmo. Otros, si saltan de repente a ese sitio y no saben para nada las canciones, sí, puedo imaginar que sería algo muy difícil”. Vía Youtube.

Mientras tanto, la gira de Korn y Evanescence se extenderá hasta mediados de septiembre, con la participación de varios actos abridores.