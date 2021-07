Tras un 2020 de pandemia y un 2021 de continua incertidumbre, por fin Korn se ha presentado por primera vez después de la crisis del COVID-19 en los EE.UU.

¿Lo mejor? Lo han hecho junto a Ra Diaz, su nuevo bajista y también integrante de la banda Suicidal Tendencies en el marco del festival Upheaval, organizado en la zona de Grand Rapids, Michigan.

Debido a una serie de problemas personales que le han colocado en un camino de malos hábitos y adicciones, el integrante original, Reginald “Fieldy” Arvizu, se ha visto en la necesidad de ausentarse de estas 29 fechas programadas para el tour de verano de la banda.

Sin embargo, en un ánimo de no detener este regreso a los escenarios, la banda decidió enlistar a Ra Díaz para abrir esta jornada de conciertos con un set en el festival Upheaval que por primera vez en muchos años, hizo un balanceado recorrido por sus discos más famosos interpretando tracks como “Falling Away From Me”, “Freak On A Leash” y un encore que incluyó “Good God” y “Blind”.

¡Checa por acá cómo se desarrolló el concierto!