Korn ha bendecido a sus fanáticos y seguidores en TikTok publicando un clip de sí mismos improvisando al ritmo de “I Want It That Way” de los Backstreet Boys. El vídeo fue publicado en la red social del grupo con la leyenda: “Nunca quiero oírte decir… ‘Worst Is On Its Way'”.

Incluso, el miembro de la boy band noventera, Nick Carter, respondió en su propia página de TikTok con un video a doble toma, en el que se le ve con una peluca azul y delineador de ojos. La frase que él eligió para la publicación fue: “¿Puede alguien decirme cómo hacer el cabello y el maquillaje?”

El clip en cuestión proviene del rodaje del video de Korn para “Worst Is On Its Way” de su nuevo álbum ‘Requiem’, lanzado en febrero y que incluye otros sencillos populares como “Start the Healing” y “Forgotten.”

Se puede ver a los iconos del nu-metal ataviados con trajes totalmente blancos que recuerdan a los Backstreet Boys en el vídeo de “I Want It That Way” y en la portada de su icónico álbum ‘Millennium’ de 1999, que ha vendido un total de 24 millones de copias en todo el mundo.

Por su parte, el ya legendario vídeo musical ha acumulado más de mil millones de visitas en YouTube, y ha sido elemento distintivo del grupo desde entonces.

Aunque parezca que Korn intenta emular al popular conjunto pop, es obvio que la vestimenta fue sólo una divertida coincidencia, ya que se puede ver a Jonathan Davis y compañía sólo murmurando la canción y cantando vagamente el estribillo.

Homenaje o no, el vídeo ha proporcionado al mundo del rock una divertida muestra de que, incluso la bandas más oscura, puede soltarse de vez en cuando y divertirse un poco en el proceso.

Mientras tanto, Korn se embarcará en una nueva gira en apoyo de ‘Requiem’ con Evanescence durante el verano, marcando la primera vez que ambos estarán compartiendo escenario desde 2007. La última vez que lo hicieron, Korn giró en favor de su disco sin título y Evanescence por ‘The Open Door’.

Mira el hilarante TikTok así como la respuesta de Nick Carter a continuación.