Conoce los impactantes sucesos de 2019 que provocaron la cancelación de Slipknot y Evanescence en el Parque Deportivo Oceanía.

Conoce qué provocó los severos disturbios en el Deportivo Oceanía y cómo una falla de seguridad terminó reduciendo una costosa batería a cenizas.

Lo que debes saber:

Slipknot y Evanescence cancelaron en Deportivo Oceanía durante 2019.

y cancelaron en durante 2019. Una barricada de contención colapsó y provocó graves fallas operativas.

Varios asistentes furiosos irrumpieron en el escenario para hacer fuego.

El 30 de noviembre de 2019, miles de fans vivieron una noche desastrosa en el Parque Deportivo Oceanía de la Ciudad de México. El festival Knotfest colapsó por completo debido a múltiples fallas en la logística de seguridad. Esto causó la inminente cancelación de Slipknot y Evanescence.

La alta tensión del público comenzó durante la tarde justo frente al enorme escenario principal. La inmensa cantidad de asistentes presentes y los fuertes empujones diarios provocaron un serio accidente estructural. La barrera de contención frontal cedió ante el inmenso peso de la gente congregada.

Qué provocó la grave falla de seguridad en el recinto

La separación perimetral instalada para proteger a los músicos colapsó totalmente y rompió la cerca metálica. El equipo de la productora fue incapaz de reparar la barricada dañada a tiempo para seguir con el evento. Los organizadores detuvieron el show de manera abrupta para evitar más accidentes.

El personal de seguridad intentó sostener la estructura con sus manos sin lograr éxito alguno. El portal W Radio publicó un reporte sobre este colapso que forzó a evacuar a las bandas internacionales. El equipo técnico apagó las luces del escenario principal para intentar frenar los ataques de los presentes.

El caos masivo provocado por los asistentes en el festival

La total falta de vigilancia en la zona afectada encendió los ánimos del impaciente público. Tras esperar más de 3 horas en completo silencio y sin recibir información clara, la frustración general estalló. La enorme multitud rebasó todos los límites establecidos por el recinto de forma agresiva.

Decenas de sujetos muy molestos saltaron el cerco derribado e invadieron de golpe la tarima principal. Los actos de vandalismo dejaron imágenes brutales que fueron captadas en video. La turba comenzó a destrozar el equipo de sonido y robó varios instrumentos de las bandas afectadas por los retrasos.

La costosa batería de Evanescence en llamas sobre la tarima

El blanco principal de estos ataques fue la batería del grupo Evanescence. Los videos mostraron a diversos sujetos lanzando piezas de la marca Pearl directamente hacia una fogata. El costoso instrumento estaba adaptado de forma única para el artista y quedó destruido en pocos minutos.

El fuego consumió rápidamente los platillos y los tambores mientras los asaltantes celebraban alrededor de las llamas. Las autoridades de la Ciudad de México tardaron horas en controlar los disturbios. Puedes leer los detalles completos en el artículo de Sopitas sobre el caso del Knotfest.

Los comunicados oficiales y el final del festival en el país

Los integrantes de Slipknot publicaron mensajes para expresar su profunda tristeza por no poder tocar en México. La cantante de Evanescence grabó un video asegurando que la vida e integridad del público siempre será la prioridad absoluta ante este tipo de riesgos y amenazas directas.

Los directivos de la empresa Live Talent culparon a ciertos grupos de choque organizados por el siniestro ocurrido esa noche. Este duro fracaso expuso la urgencia de protocolos estrictos. El sitio Pólvora documentó la respuesta oficial de los organizadores tras las severas críticas del público.