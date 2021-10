Sin lugar a dudas uno de los aspectos más emblemáticos en la trayectoria de KISS es, además de su música, la caracterización que les ha hecho una de las bandas más reconocibles del planeta. Después de casi 50 años sobre los escenarios resulta casi impensable verlos actuar sin su particular maquillaje facial y extravagantes atuendos; sin embargo, detrás del personaje 🎭 siempre hay un humano de carne y hueso, como quedó constatado en un par de videos recientes.

El usuario de YouTube fourtraxer le recordó a los fanáticos y público en general que lo que vemos en escena no son más que personajes, después de compartir dos videos en 4k de un soundcheck, previo a uno de los últimos recitales de KISS el pasado sábado 9 de octubre en el Midflorida Credit Union Amphitheatre de Tampa Florida. En él, se aprecia a Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss sin una gota de maquillaje, vestidos como cualquier otra persona en día normal.

Las canciones que interpretaron fueron “Shock Me” y “Got To Choose”, y puedes verlas a continuación con una excelente calidad.

A principios de este mes, el líder de KISS, Paul Stanley, dijo que el último concierto de la gira End Of The Road de la banda probablemente ocurrirá dentro del próximo año y medio. KISS arrancó con su gira de despedida en enero de 2019, pero se vio obligado a suspenderla el año pasado debido a la pandemia del COVID-19.

End Of The Road estaba originalmente programada para concluir el 17 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York, pero desde entonces se ha ampliado hasta al menos finales de 2022. La gira fue anunciada en septiembre de 2018 después de una interpretación de KISS de la canción clásica de la banda “Detroit Rock City” en “America’s Got Talent”.

“Creo firmemente que a principios de 2023 habremos terminado”, dijo Stanley a Ultimate Classic Rock en una nueva entrevista, añadiendo que “parece natural [que el show final] sea en Nueva York. Ahí es donde la banda comenzó, y ese fue realmente el trasfondo para que la banda se reuniera y escribiera estas canciones y tocara en fiestas de loft y tocara en clubes comenzando con una audiencia de probablemente 10 personas”, dijo. “Parece que debemos cerrar el círculo”.

Stanley continuó diciendo que a diferencia de la gira 2000-2001 de KISS, que también se suponía que era su última, “End Of The Road” será realmente la última vez que KISS actúe en directo.