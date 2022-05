Todos somos seres humanos y, de vez en cuando, nos equivocamos incluso en nuestros trabajos diarios. No importa si eres el encargado de un almacén, cocinero o, digamos, el guitarrista de la mayor banda de heavy metal de todos los tiempos 🤘🏼: en algún momento te desconcentrarás y harás las cosas mal.

Si eso pasa, lo peor que puedes hacer es luchar contra ello. Simplemente hay que asumirlo, reírse un poco y seguir adelante. Eso es exactamente lo que hizo Kirk Hammett de Metallica en el festival Boston Calling el pasado fin de semana (29 de mayo), cuando estropeó totalmente la introducción de una canción que ha tocado un millón de veces y, al menos, tuvo el buen humor de reírse de lo mal que lo hizo.

Como se puede ver en el vídeo a continuación, Kirk comenzó con “Nothing Else Matters” de Metallica más un pequeño arreglo de “More Than a Feeling” de Boston (el cantante). Sin embargo, cuando llegó el momento de tocar su propia canción, Kirk se equivocó, lo que lo hizo caer de rodillas y de espaldas, exasperado. Entonces se levantó con una gran sonrisa en la cara y le dijo al público:

“Lo siento, chicos, son increíbles… ¡me he distraído con lo estupendos que son!”– dijo el guitarrista antes d volver a intentarlo y, naturalmente, lograrlo.

El pasado mes de agosto, el vídeo musical de Metallica para “Nothing Else Matters” superó las mil millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose así en el primer tema del conjunto en alcanzar dicha cifra.

El vídeo de “Nothing Else Matters”, que se subió a YouTube en octubre de 2009; fue dirigido por Adam Dubin y está compuesto por clips del documental de Metallica de 1992, A Year And A Half In The Life Of Metallica. Entre otras cosas, el clip es quizás más recordado por una escena en la que Lars Ulrich lanza dardos a un póster del líder de Winger, Kip Winger.