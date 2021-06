Tuvo que pasar más de una década para que el duo folk de Kings of Convenience, conformado por Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, ofreciera a su público un nuevo material discográfico. Se titula ‘Peace Or Love’, debutó el día de hoy (18 de junio); y contiene 11 temas inéditos que si bien no se alejan de la formula preestablecida del conjunto; sí se se siente como un esfuerzo cohesivo y maduro.

Además, para los fanáticos de KOC, el esfuerzo ofrece un gigantesco golpe de nostalgia dosmilera pues dos de sus canciones, “Catholic Country” y “Love is a Lonely Thing”, tienen a Feist como invitada especial.

Recordemos que la dupla ya había trabajado anteriormente con la cantautora canadiense en su disco del 2004, ‘Riot on an Empty Street’, formando una mancuerna excepcional en los sencillos “Know How” y “The Build Up”.

Para marcar el debut de ‘Peace Or Love’, KOC ha compartido un video oficial para el tema “Love Is a Lonely Thing”, muy al estilo DIY, que ofrece a los tres involucrados, Øye, Glambek y Feist; interpretando individualmente sus respectivas partes (muy pandemia global vibes); para “unirse” al final con un poco de edición.

Sobre “Love is a Lonely Thing”, que estrenaron en el Festival People 2018 de Berlín, donde las colaboraciones únicas eran parte del atractivo; Erlend Øye dijo en entrevista con The Brooklyn Vegan: