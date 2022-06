Sin lugar a dudas, uno de los músicos que re-definió la psicodelia moderna es Kevin Parker y su proyecto de Tame Impala. Tras su impecable debut del 2010, ‘Innerspeaker’, y llegando hasta la actualidad con ‘The Slow Rush’ (2020); Parker ha vuelto a trazar las líneas que alguna vez dibujaron Pink Floyd o Jefferson Airplane, impulsando al género hacia una nueva era y contribuyendo a establecer Australia como meca de la música moderna.

Hablando con iD en 2016, cuando Tame Impala se consolidó como una de las agrupaciones más grandes del mundo, Parker recordó su primera experiencia en un concierto. Como era de esperarse, aquella noche incluyó muchas guitarras estrepitosas.

“Mi primer concierto de verdad fue uno de The White Stripes. Era un concierto para mayores de 18 años, y yo estaba en el instituto, así que le pedí prestada su ID a mi hermano. Las entradas costaban unos $75 dólares: me gasté todo el dinero y ni siquiera sabía si iba a entrar”.

“Era la noche anterior a mi examen de Historia Antigua de 12º curso, pero me dije: ‘¡no me lo voy a perder!’ Todas las probabilidades estaban en mi contra, pero entré y fue increíble, no podía creerlo. Me cambió la vida. Había ido a conciertos, pero no a verdaderos espectáculos de rock and roll”.

Vía iD.